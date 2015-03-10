Копач прогнозує збереження єдності Євросоюзу в питанні санкцій проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Варшаві, коментуючи запланований на цей тиждень до Польщі візит свого французького колеги Мануеля Вальса.

Читайте такожДля військової співпраці між Україною та Польщею немає перешкод – Копач

"Навіть якщо зараз є спекуляції, що серед європейських держав є країни, які могли б посісти іншу позицію у питанні продовження чи загострення санкцій у випадку, якщо конфлікт на сході України не завершиться, то хочу розвіяти всі сумніви", - заявила Копач.

За словами Копач, саме Франція та Німеччина відіграли особливу роль у підписанні нових Мінських домовленостей і переконують інших партнерів у Євросоюзі зберігати єдину позицію з цього питанні.

"Це лідери (президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель - УНІАН), які сильно переконують, аби позиція ЄС була ефективною. Вона може бути ефективною тоді, коли ЄС говорить одним голосом", - сказала Копач.

На її думку, їй не доведеться у Варшаві переконувати французького прем'єра підтримати точку зору "більшості, яка зараз є у Раді ЄС щодо послідовного застосування санкцій та їхнього продовження".

Як повідомляв УНІАН, 9 березня екс-голова уряду Польщі, президент Ради ЄС Дональд Туск заявив, що серед 28 держав Євросоюзу немає єдності в питанні загострення санкцій проти Росії.