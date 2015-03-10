Клімкін анонсував чергове засідання РНБО - обговорюватимуть Мінські угоди

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін після наради в Адміністрації президента України під керівництвом глави держави Петра Порошенка.

“Тільки що завершилася нарада під керівництвом президента України. Головним пунктом порядку денного цієї наради було обговорення ходу і логіки Мінських домовленостей. З боку Генерального штабу було підкреслено, що Збройні сили України виконують Мінські домовленості відповідно до принципів міжнародного права і вимог ОБСЄ. Ми це робимо дуже чітко, відкрито і транспарентно”, - повідомив Клімкін.

Читайте такожВ Україні почав роботу ситуаційний центр при РНБО (фото)

За його словами, також було підкреслено, що представники так званих “ДНР” і “ЛНР” постійно не допускають представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до моніторингу процесу відведення озброєнь, “таким чином перетворюючи значну частину цього процесу на профанацію”.

“У найближчі дні відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України, під час якого буде розглянуто кроки, які необхідно здійснити з метою виконання Мінських домовленостей. Ми повністю віддані Мінським домовленостям, повністю віддані усій логіці та всеохоплюючому виконанню Мінських домовленостей. Однак цей процес має відбуватися під повним контролем ОБСЄ, і кожен крок має оцінюватися міжнародним співтовариством”, - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Порошенко заявив, що сьогодні, 10 березня, збереться воєнний кабінет. "Я вже у вівторок збираю воєнний кабінет, і будуть прийняті надзвичайно важливі рішення", - сказав він.

18 лютого Порошенко на засіданні Ради безпеки і оборони запропонував створити воєнний кабінет.

Секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що до створеного при РНБО воєнного кабінету увійшли керівники країни разом з керівниками силових блоків.