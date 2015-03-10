Порошенко і Олланд хочуть бачити більш активну роботу по залученню миротворців на Донбас

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це йшлося під час телефонної розмови президентів двох країн.

Президент України також звернув увагу на необхідність повного припинення вогню і відведення важкого озброєння за моніторингу і верифікації ОБСЄ. Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення місії ОБСЄ.

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Крім того, Порошенко наголосив на важливості звільнення всіх заручників, зокрема Надії Савченко, і констатував відсутність прогресу у цьому питанні.

Порошенко і Олланд обговорили також порядок денний Ризького саміту «Східного партнерства» і необхідність скасування візового режиму для українців, зазначили в прес-службі.