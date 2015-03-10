Порошенко і Олланд хочуть бачити більш активну роботу по залученню миротворців на Донбас

18:22, 10 березня 2015
Політика
274 0

Президенти України та Франції Петро Порошенко і Франсуа Олланд відзначають необхідність активізації процесу залучення миротворчої місії для врегулювання ситуації на Донбасі.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це йшлося під час телефонної розмови президентів двох країн.

Президент України також звернув увагу на необхідність повного припинення вогню і відведення важкого озброєння за моніторингу і верифікації ОБСЄ. Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення місії ОБСЄ.

Читайте такожСеред миротворців на Донбасі не має бути представників країн, залучених у конфлікт - Брідлав

Крім того, Порошенко наголосив на важливості звільнення всіх заручників, зокрема Надії Савченко, і констатував відсутність прогресу у цьому питанні.

Порошенко і Олланд обговорили також порядок денний Ризького саміту «Східного партнерства» і необхідність скасування візового режиму для українців, зазначили в прес-службі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter