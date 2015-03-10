Туск заявляє, що і не очікував від Росії схвальних оцінок його візиту до США

Як передає TVN24, про це він заявив журналістам у Вашингтоні, коментуючи критику на його адресу з боку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

"Я не очікував ентузіазму з російської сторони, бо насправді моїм завданням на посаді глави Ради ЄС є створення спільної позиції цілого ЄС... щодо того, що Росія робить в Україні та щодо України", - сказав Туск.

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"Ці дії консолідують Європу та трансатлантичну спільноту. Тому важко очікувати схвальних оцінок", - відзначив Туск.

Він відзначив, що на зустрічі з президентом США Бараком Обамою та його найближчими працівниками говорив відверто, що "опоненти" Заходу хочуть поділити Європу та трансатлантичну спільноту.

Польські ЗМІ зазначають, що сьогодні у Москві глава російського МЗС на спільній прес-конференції з главою МЗС Іспанії розкритикував Туска та брюссельських чиновників за те, що вони нібито навмисне намагаються погіршити відносини ЄС з РФ.

"Зараз відбувається так, що брюсельська бюрократія ЄС навмисне ініціює протистояння між Росією та ЄС", - сказав Лавров. Він також заявив, що Туск у Вашингтоні "просив вибачення" в Обами за те, що ЄС не реагував так швидко на агресію Росії в Україні, як США.