Захід сподівається на припинення війни і не готовий надати Україні озброєння - Туск

Як передає польський TVN24, про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у Вашингтоні.

"Ця справа є на столі, але поки що усі хочуть уникнути такого драматичного розвитку подій та все ще десь тліє надія, що Росія припинить свої агресивні дії, тому ніхто зараз не є готовим, аби перейти до рішень мілітарного характеру", - сказав Туск, якого цитує канал.

Він визнав, що Україна може відчувати себе залишеною у боротьбі з сепаратистами через "занадто оборонний підхід Заходу до цього конфлікту".

Туск, котрий перейшов на посаду глави Європейської Ради з крісла польського прем'єра, також зазначив, що у Європі зараз немає єдиної точки зору в цій справі.

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"В Європі зараз немає, однак, консенсусу чи почуття, що треба взяти участь якимось чином (у конфлікті в Україні) у мілітарному сенсі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, низка експертів та політиків закликають Західні держави допомогти Україні у боротьбі з російською агресією поставками сучасної зброї, але таке рішення досі не ухвалено.

Найбільші надії прихильники таких поставок покладають на США, в той час коли у ЄС до цієї ідеї ставляться значно прохолодніше та заявляють, що це лише може погіршити ситуацію в Україні.