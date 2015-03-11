МЗС застерігає Росію від довільного трактування Будапештського меморандуму

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив речник МЗС Євген Перебийніс, коментуючи висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо нібито відсутності зобов'язань Росії відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештського меморандуму).

Перебийніс звернув увагу, що, згідно з пунктами 1, 2 та 3 Будапештського меморандуму, РФ підтвердила зобов'язання відповідно до принципів Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, “і що ніяка її зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі статутом ООН”.

Читайте такожПорушення Росією Будапештського меморандуму може зіграти погану роль у переговорах з Іраном - США Крім того, Росія зобов'язалась утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином утримати будь-які переваги.

За словами Перебийноса, Росія порушила всі ці зобов'язання.

“Хотіли б застерегти російську сторону від довільного трактування міжнародного документу та розповсюдження неправдивої інформації”, - сказав Перебийніс.

За його словами, МЗС України закликає Росію у повному обсязі виконати всі взяті на себе зобов'язання відповідно до Будапештського меморандуму.

Довідка УНІАН. Будапештський меморандум - меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, котрі надають гарантії суверенітету та безпеки Україні в обмін на відмову від третього в світі за потужністю ядерного арсеналу.