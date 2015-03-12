Порошенко затвердив план будівництва укріпрайонів на лінії зіткнення

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це глава держави сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

«Узгоджений порядок будівництва з відповідним визначенням підрядників та відповідальних в обласних державних адміністраціях, які відповідають за кожну ділянку на лінії зіткнення і фінансування цих робіт», - зазначається у повідомленні.

Крім того, Порошенко наголосив, що Україна неухильно виконує Мінські домовленості щодо припинення вогню на Донбасі.

"Хочу підкреслити, що Україна неухильно дотримується всіх взятих на себе зобов'язань – ми припинили вогонь", – заявив він.

Однак, підкреслив Порошенко, українські військовослужбовці мають можливість оборонятися, і у разі потреби завдають ударів у відповідь на агресію.

«Припинення вогню не означає, що ми не відкриваємо вогонь у відповідь. Відповідні накази, права і повноваження у українських частин і підрозділів є, і їм є чим захищатися", – наголосив президент.

Водночас глава держави зауважив, що паралельно із виконанням домовленостей Україна посилює свої позиції, нарощує обороноздатність.

"Ми ведемо два паралельних процеси: процес перший – ми неухильно виконуємо вимоги Мінського меморандуму. Процес другий – ми активно і рішуче нарощуємо бойовий потенціал наших Збройних сил", – заявив Порошенко.

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Президент поінформував присутніх членів РНБО про результати переговорів з партнерами України щодо допомоги у відновленні боєздатності, зокрема, про рішення США надати Україні нелетальну допомогу у галузі безпеки.

"Ми будемо озброєні тактичними безпілотниками, додатково постачають станції радіоелектронної та контрбатарейної боротьби. Зараз відновлено тренування та підготовка українських військових, в тому числі із залученням наших партнерів з декількох країн НАТО", – відзначив президент.

Порошенко також нагадав, що, згідно з домовленостями, після завершення відведення важкої техніки мають бути звільнені всі заручники.

"Через вісім днів, коли закінчується термін відведення техніки, протягом чотирьох днів мають бути звільнені всі заручники, які незаконно утримуються бойовиками", - сказав він.

"Наша позиція, і тут Україну підтримують всі наші партнери – і США, і Євросоюз, ми наголошуємо і наполягаємо на тому, щоб були звільнені і заручники, які незаконно утримуються в Російській Федерації. Йдеться про Сенцова, Савченко і інших представників України", – заявив глава держави.