Тимошенко погрожує назвати прізвища, якщо саботаж не припиниться

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в країні блокується приватизація з метою перешкодити поверненню громадянам втрачених заощаджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні перед початком розширеного засідання уряду.

«Сьогодні заблокована чесна, прозора приватизація, яка приводить справжніх інвесторів, а не українських корупціонерів, яка дає гроші до бюджету, а не дає гроші окремій структурі за приватизацію за копійки…”, - зазначила прем’єр. За її словами, “сьогодні приватизація практично доведена до межі зриву з двох причин: для того, щоб не дати уряду залучити в бюджет близько 9 млрд. грн., і для того, щоб не дати уряду продовжити програми по поверненню заощаджень».

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що практично всі політичні сили обіцяють перед виборами повернути заощадження, але після завершення виборчої кампанії називають це популізмом.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що її уряд реально почав повертати заощадження громадянам, натомість відчувається супротив на кожному кроці.

За її словами, для цього блокувалась робота Ощадбанку, на місцях деякі керівники відділень Ощадбанку, виконуючи партійні політичні замовлення, припиняли виплати і давали людям довідки, де вказувалось, що вони мають прийти за грошима в 2009 році. Зараз почали виплачувати менше 1000 грн.

«Це є нахабний політичний саботаж наших урядових опонентів. Це є ганебна практика ігнорування і руйнації інтересів людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо блокування приватизації не зупиниться, вона буде змушена назвати прізвища та оприлюднити документи, якими саботується приватизація.