США наполягають на місії ОБСЄ в окупованому Криму

Про це повідомляє прес-служба представництва США в ОБСЄ. "Посол Беєр закликала Україну, Росію і підтримуваних Росією сепаратистів гарантувати, щоб члени спеціальної моніторингової місії мали безперешкодний доступ по всій території України, в тому числі мали доступ в Крим, а також гарантували безпеку і захист спостерігачам, коли вони виконують свої обов'язки", - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим сказано, що США знову підтверджують свою тверду прихильність українському суверенітету і територіальній цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України і закликають сторони до повного виконання мінських домовленостей.