Єлісєєв сподівається, що РФ припинить націоналістичну ейфорію навколо анексії Криму та війни на Донбасі



Так український дипломат прокоментував у четвер ухвалення Європейським парламентом резолюції щодо вбивства в Москві російського опозиціонера Бориса Немцова.

”Поряд із закликом Європейського Парламенту щодо необхідності проведення незалежного розслідування вбивства Бориса Нємцова, сподіваємося, що російська влада нарешті прислухається до позиції ЄС та вживе заходів для припинення пропагандистської кампанії, а також націоналістичної ейфорії, що розвивається навколо анексії Криму та ескалації війни на Донбасі”, - йдеться у коментарі.

Єлісєєв відзначив, що ЄП в черговий раз наголосив на необхідності звільнення Надії Савченко, нагадавши російській стороні про відповідальність, яку вона несе за стан її здоров’я. ”Потужний голос європейських депутатів став ще одним суттєвим внеском у міжнародну кампанію, спрямовану на звільнення Надії Савченко, як й інших українських громадян, які незаконно утримуються на території Російської Федерації”, - підкреслив він.

Посол також зазначив, що попри всі зусилля, російській стороні не вдалося також приховати порушення прав кримськотатарської спільноти в окупованому Криму.

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Єлісєєв наголосив, що ухвалення резолюції ”стало ще одним виявом незаперечної підтримки України з боку провідних європейських політичних сил у її протистоянні з триваючою російською агресією, яка поставила під загрозу не лише суверенітет нашої держави, але й цінності та принципи Європейської спільноти”. ”Очікуємо, що принципова позиція європарламентарів буде відображена і навіть посилена у подальших дискусіях та документах на рівні керівництва держав-членів ЄС”, - висловив сподівання посол.