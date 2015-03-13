СБУ пропонує повернути кримінальну відповідальність за контрабанду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник голови СБУ Юрій Артюхов.

За його словами, Служба безпеки в питанні контрабанди більше зосереджує увагу на недопущенні незаконного вивезення історико-культурних цінностей, а прикордонна служба здійснює діяльність з недопущення вивезення товарів. Тим не менше, як зазначив Артюхов, проблема контрабанди і відповідальність за нею залишається гострою.

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“Ми будемо звертатися до парламенту, президента, щоб повернути кримінальну відповідальність за економічну контрабанду, яка була відмінена у 2012 році... ми будемо пропонувати повернення кримінальної відповідальності, наприклад, хоча б за контрабанду підакцизних товарів. Вважаю, що це буде дієвою перепоною контрабанді”, - сказав Артюхов.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Україні було скасовано кримінальну відповідальність за такий вид злочину, як товарна контрабанда, але зросли фінансові санкції.

Так, за контрабанду замість кримінальної відповідальності були встановлені великі фінансові санкції - штраф у розмірі 100% від вартості виявленого контрабандного товару з його конфіскацією, а також з конфіскацією товарів і транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами, що використовувалися для перевезення. За повторне протягом року вчинення одним і тим же особою аналогічного порушення розмір штрафу теж подвоюється (200% вартості контрабандних товарів).