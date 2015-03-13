В ЄС заявили, що Київ не відправляв офіційний запит про направлення поліцейської місії

За його словами, це питання обговорювалося, але Київ не направив формального запиту. "Український міністр закордонних справ тут про це говорив, але не було жодного формального запиту в письмовій формі. Він був у Брюсселі, а його заступник в Нью-Йорк, він це зазначив, знову ж таки, без жодних формальних запитів. В Нью-Йорку він говорив про миротворчу місію, тут він говорив про поліцейську місію, але це було неформальне обговорення", - сказав дипломат.

Крім того, зараз в ЄС мова йде про виконання Мінських домовленостей. "Як ЄС ми готові допомогти посилити місію ОБСЄ, але ми не плануємо поліцейську місію на цьому етапі також і тому, що ми не отримали ніякого офіційного запиту", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент України Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН. Він зауважив, що найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.

Читайте такожУ Міноборони Польщі скептично оцінили ймовірність введення миротворців ООН на Донбас

Тоді ж, 18 лютого, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

12 березня голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський заявив, що Європейський Союз ще не визначився з позицією щодо розміщення миротворців на Донбасі.

"Це запитання буде на порядку денному на наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ. Це буде в понеділок (16 березня). Ще немає позиції", - зазначив він.