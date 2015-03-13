ЄС офіційно підтверджує отримання листа Клімкіна щодо направлення поліцейської місії в Україну

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив офіційний представник Євросоюзу.

"Офіс Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки дійсно отримав у лютому листа від українського міністра закордонних справ Клімкіна із запитом щодо можливої місії ЄС у рамках спільної політики безпеки та оборони", - зазначив співрозмовник агентства.

Разом з тим, офіційний представник зауважив, що позиція Євросоюзу полягає в тому, щоб підтримувати Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і досягти виконання Мінських домовленостей.

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"Євросоюз зараз також розглядає можливість додаткових заходів підтримки", - додав представник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 18 лютого "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру та безпеки".

24 лютого Клімкін закликав Раду безпеки ООН схвалити прохання України щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі. "Ми розраховуємо, що країни-члени Організації Об'єднаних Націй і, перш за все, Радбез ООН, підтримають це прохання про допомогу", - сказав Клімкін під час виступу на відкритих дебатах Радбезу.

Сьогодні, 13 березня, речник МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що Клімкін у лютому направив попередні запити до ООН та Європейського Союзу щодо направлення миротворців на Донбас.

Раніше УНІАН також повідомляв, що в ЄС заперечують відправлення Києвом офіційного запиту про направлення поліцейської місії.