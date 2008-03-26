Турчинов не хоче бути мером Києва, але якщо партія скаже...

Перший віце-прем’єр Олександр Турчинов не хоче бути мером Києва, однак балотуватиметься на цю посаду в разі, якщо фракція БЮТ його рекомендує.

Про це він сказав в коментарі "Українській правді".

"Чесно скажу – ні, не хочу. Але якщо партія скаже: "Треба", то буду", - сказав Турчинов.

Пізніше у коментарі журналістам він зазначив, що остаточного рішення щодо висування його на посаду мера ще не ухвалено, спростувавши інформацію про те, що нібито його кандидатуру затвердили на закритих зборах БЮТ.

Турчинов також нагадав, що за законом висування кандидата відбувається або в результаті висунення політичною силою, або само висування.

"Наскільки мені відомо, зборів ще не було і само висування також, тому давайте почекаємо", - сказав він.