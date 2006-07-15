Соціаліст Бокий прогнозує державний заколот

Народний депутат, соціаліст Іван БОКИЙ у студії "5 каналу" сказав, що 23-25 липня до столиці з регіонів готується приїзд великих груп людей, які хочуть заблокувати роботу Верховної Ради і не пустити народних депутатів на роботу. І.БОКИЙ називає це державним заколотом, повідомляє «5 канал».

«Ми це знаємо, і знаємо, хто організатор цієї справи. Я думаю. що люди розуміють, про кого йдеться. Ті, кому не дісталося посади, тим хочеться здійснити цей державний заколот в Україні», - сказав І.БОКИЙ.

Водночас народний депутат, БЮТівець Сергій ШЕВЧУК зазначив: «Я думаю, в числі тих людей, які хочуть приїхати, буде багато членів Соціалістичної партії».