Поклонська стала "прокурором Криму", тому що більше ніхто не хотів - Аксьонов

Про це в ефіра НТВ розповів "глава адміністрації Криму" Сергій Аксьонов, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Близько шести осіб намічали по черзі призначити. За двох навіть голосували, що вже призначаємо прокурорами. Потім одного дружина не відпустила, інший передумав, у третього почалася дизентерія", - розповів Аксьонов.

За його словами, Поклонська, яка до цього часу повернулася з Києва, розповіла помічникам Аксьонова про ситуацію в генеральній прокуратурі України, і головний сепаратист півострова запропонував їй зайняти місце прокурора Криму.

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Аксьонов визнав, що в Криму і зараз спостерігається дефіцит кадрів.

"На керівних посадах часто стоять люди, які обсяг поставлених завдань не в змозі осилити. Але в той же час замінити їх ніким, немає системних кадрів", - сказав Аксьонов.