ЗМІ: Путін страждає від болю в спині і лікується у австрійських фахівців

Лікар навіть прилітав до Москви для огляду та надання допомоги главі російської держави, повідомляють журналісти австрійської газети Kurier am Sonntag, повідомляє ZN.UA.

Видання не називає джерело цієї інформації, яка була розміщена на його веб-сайті, також не наводиться прізвище лікаря. Газета повідомляє, що Путін страждає від болю в спині і змушений був вдатися до допомоги австрійського медика. Таким чином, австрійські журналісти пояснюють довгу відсутність президента Росії на публіці.

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Нагадаємо, Путін вже тиждень не з'являється на публіці. Останній раз перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.

Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.