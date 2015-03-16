ЗМІ: Путін страждає від болю в спині і лікується у австрійських фахівців

07:56, 16 березня 2015
Політика
4400 0

Президент РФ Володимир Путін в даний час проходить лікування у ортопеда з Австрії.

REUTERS

Лікар навіть прилітав до Москви для огляду та надання допомоги главі російської держави, повідомляють журналісти австрійської газети Kurier am Sonntag, повідомляє ZN.UA.

Видання не називає джерело цієї інформації, яка була розміщена на його веб-сайті, також не наводиться прізвище лікаря. Газета повідомляє, що Путін страждає від болю в спині і змушений був вдатися до допомоги австрійського медика. Таким чином, австрійські журналісти пояснюють довгу відсутність президента Росії на публіці.

Читайте такожЖиття без Путіна

Нагадаємо, Путін вже тиждень не з'являється на публіці. Останній раз перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.

Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter