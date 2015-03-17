Порошенко пропонує Раді зобов'язати демобілізованих служити в резерві - АП

Про це заявив перший заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук в ефірі 5 каналу в понеділок ввечері, пише Українська правда.

"Пропонується внести зміни до закону в частині того, що служба у військовому резерві із добровільної стає обов'язковою в особливий період, зрозуміло, що на час проведення АТО", - сказав він.

"Повинні бути внесені зміни щодо того, що в першу чергу на службу у військовому резерві зараховуються особи, які були призвані та відслужили строкову службу, а також особи, які пройшли військову службу під час мобілізації в особливий період, тобто демобілізовані з АТО", - додав Ковальчук.

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За його словами, метою змін до закону є створення боєздатного резерву ЗСУ.

Ковальчук зазначив, що також буде створений електронний облік осіб, яких в особливий період зараховуватимуть до військового резерву

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