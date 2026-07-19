На Землі зафіксували найсильніший мороз за 14 років: температура впала до -84,1°C

Екстремальний мороз зафіксували на французько-італійській станції "Конкордія", де вчені місяцями живуть у повній ізоляції, темряві та за нестачі кисню.

На антарктичній дослідницькій станції "Конкордія" зафіксували температуру -84,1°C. Це найнижчий показник, зареєстрований на Землі з 2012 року, і лише на пів градуса вищий за історичний мінімум, зафіксований на цій станції, пише Polskie Radio 24.

За даними метеорологічної служби Met4Cast – UK Weather, такі показники свідчать про надзвичайно сильне похолодання навіть за суворими антарктичними мірками.

Станція "Конкордія" вважається однією з найізольованіших дослідницьких баз у світі. Французько-італійський науковий комплекс розташований приблизно за 1100 кілометрів від узбережжя Антарктиди на Полярному плато, на висоті близько 3200 метрів над рівнем моря.

Відео дня

За інформацією Європейського космічного агентства (ЄКА), база знаходиться в полярній пустелі, де вчені працюють в умовах хронічної гіпоксії – рівень кисню тут приблизно на третину нижчий, ніж на рівні моря.

Із середини лютого до середини листопада станція практично відрізана від зовнішнього світу. У цей період через екстремальні погодні умови польоти до бази неможливі, а екіпаж із приблизно 12 людей перебуває в повній ізоляції протягом кількох місяців. Узимку сонце не з'являється над горизонтом близько чотирьох місяців поспіль.

Саме через екстремальні умови Європейське космічне агентство використовує "Конкордію" як природний полігон для підготовки до майбутніх космічних місій. Тут досліджують фізіологічні та психологічні наслідки тривалої ізоляції, які можуть виникати під час польотів у глибокий космос.

Вас також можуть зацікавити новини: