Зареєструвалися 9 кандидатів у мери Києва
Перший день виборчої кампанії
|Вадим ГЛАДЧУК
Про це УНІАН повідомив секретар КМТВК Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ.
За його словами, це самовисуванці, серед яких вже відомі по попередніх виборчих кампаніях у Києві Любов ХАЛЕЦЬКА та Вадим ГЛАДЧУК. Інші 7 заяв отримані від осіб, які раніше не балотувалися.
За інформацією Ю.ЛОЗОВСЬКОГО, також до комісії надійшло три повідомлення про проведення партійних конференцій щодо висунення кандидатів у депутати Київради та на посаду Київського міського голови – від УРП «Свободи», від Зеленої партії та від «Райдуги». Він зазначив, що тервиборчком, згідно з законодавством, має бути поінформований про проведення цих конференцій за 5 днів.
Подані заяви мають бути розглянуті у КМТВК впродовж п’яти днів. Вже у п’ятницю, як повідомив Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ, відбудеться засідання тервиборчкому, на якому будуть розглянуті документи від осіб, які мають намір балотуватися, і буде прийнято рішення, кому з них видавати підписні листи, а кому – ні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, розпочалася офіційна кампанія виборів Київського міського голови та депутатів Київради.
Висунення кандидатів у мери та до Київради починається з 26 березня і закінчується 15 квітня. Утворення виборчих дільниць має завершитись до 4 квітня.
Самі вибори відбуватимуться 25 травня з 7.00 ранку до 22.00.