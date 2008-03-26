Зареєструвалися 9 кандидатів у мери Києва

Київська міська територіальна виборча комісія у перший день виборчої кампанії зареєструвала вже дев’ять заяв від осіб про намір балотуватися на посаду Київського міського голови.

Про це УНІАН повідомив секретар КМТВК Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ.

За його словами, це самовисуванці, серед яких вже відомі по попередніх виборчих кампаніях у Києві Любов ХАЛЕЦЬКА та Вадим ГЛАДЧУК. Інші 7 заяв отримані від осіб, які раніше не балотувалися.

За інформацією Ю.ЛОЗОВСЬКОГО, також до комісії надійшло три повідомлення про проведення партійних конференцій щодо висунення кандидатів у депутати Київради та на посаду Київського міського голови – від УРП «Свободи», від Зеленої партії та від «Райдуги». Він зазначив, що тервиборчком, згідно з законодавством, має бути поінформований про проведення цих конференцій за 5 днів.

Подані заяви мають бути розглянуті у КМТВК впродовж п’яти днів. Вже у п’ятницю, як повідомив Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ, відбудеться засідання тервиборчкому, на якому будуть розглянуті документи від осіб, які мають намір балотуватися, і буде прийнято рішення, кому з них видавати підписні листи, а кому – ні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, розпочалася офіційна кампанія виборів Київського міського голови та депутатів Київради.

Висунення кандидатів у мери та до Київради починається з 26 березня і закінчується 15 квітня. Утворення виборчих дільниць має завершитись до 4 квітня.

Самі вибори відбуватимуться 25 травня з 7.00 ранку до 22.00.