У ПАРЄ не побачили "громадянської війни" в Україні - тільки участь Росії

"Абсолютно ясно, що немає "громадянської війни" в східних регіонах України. Немає релігійних або етнічних ідентифікаційних підстав для конфлікту, як це було в інших частинах світу", - написано в інформаційній записці за результатами її візиту в Україну 15-18 лютого цього року, передає ZN.

Читайте такожПерегляд санкцій проти Росії на сесії ПАРЄ в квітні може не відбутися - Ар'єв

При цьому Зеленкова підкреслила, що ряд її співрозмовників вважали, що йдеться про війні між Росією і Україною.

"Російська участь не обмежується поставками важкої зброї і бійців (чи на "добровільних" засадах, або звільнених або пішли у відпустку, або у вигляді регулярної армії), а також представлено в командному складі та в процесі політичного прийняття рішень", - йдеться в документі.

Вона зазначила, що російська участь також проявляється у формі широкої інформаційної або пропагандистської війни, яка є не менш небезпечною, ніж звичайна війна, заважаючи примиренню і побудові довіри.

"Українські ЗМІ не присутні на Донбасі, і російська пропаганда демонструє, як неонацисти воюють з мирним людьми", - написано в документі.

Зеленкова планує підготувати проект доповіді для розгляду на засіданні Комітету з політичних питань і демократії в травні або червні, після чого він може бути винесений на голосування до сесійної зали ПАРЄ.