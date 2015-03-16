Питання поставок Україні летальної зброї не знято з обговорення між країнами НАТО - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», член Постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Віктор Чумак на брифінгу в Києві.

«НАТО не приймає рішення: чи надавати зброю Україні, чи не надавати. Таке рішення приймають виключно країни-члени НАТО в рамках своєї власної оборонної або зовнішньої політики», - нагадав він.

«НАТО може забезпечити ці країни інформацією аналітичного характеру, інформацією розвідувального характеру, рекомендаційного в будь-якому випадку, але НАТО не приймає рішення як колективний орган», - сказав Чумак.

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«Без сумніву, наша розмова стосувалася, в принципі, того, що були відповідні дані рекомендації НАТО країнам-членам про те, як можна забезпечити Україну поставками, в тому числі летальної зброї», - зазначив депутат.

«Це питання, в будь-якому випадку, за визначенням керівників НАТО, з якими ми зустрічалися, не знято з порядку денного. Усі країни або більшість країн-членів НАТО абсолютно чітко розуміють, що питання виживання України залежить у тому числі від забезпечення відповідними ресурсами», - повідомив Чумак.

Він наголосив, що це питання є «достатньо актуальним».