Екс-нашоукраїнець поскаржився суду на дострокові вибори мера
18:48, 26 березня 2008Політика
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Розгляне Апеляційний суд Києва
Депутат Київради, начальник Головного управління контролю за благоустроєм Києва Болеслав АНДРУШЕНКО оскаржив Постанову Верховної Ради про проведення дострокових виборів Київського міського голови та Київради.
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції БЮТ у Київраді.
За даними авторів заяви, скаргу подано до Адміністративного суду міста Києва.
Довідка УНІАН. Б.АНДРУШЕНКО був обраний депутатом Київради за списком блоку «Наша Україна». Однак потім вийшов із фракції блоку і вступив у депутатську групу «Демократичний Київ».
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