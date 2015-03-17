У Севастополі намагалися почати автопробіг до 70-річчя Перемоги, але вийшов антиукраїнський мітинг

Як передає кореспондент Крим.Реалії з місця події, мітинг був організований урядом Севастополя за підтримки російського байк-клубу «Нічні вовки».

За словами організаторів мітингу, дана подія приурочена також до дати так званого «возз'єднання Криму з Росією». Люди прийшли на захід з прапорами Росії і портретами Йосипа Сталіна.

З імпровізованої сцени, розташованої біля підніжжя меморіальної стіни з «вічним вогнем» лунали політичні гасла. Зокрема, самопроголошений "губернатор" Севастополя Сергій Мєняйло, прочитавши вірш поета Михайла Свєтлова, заявив, що в Севастополі вже давно "сказали "ні" кольоровим революціям, які намагаються забрати у севастопольців батьківщину".

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Учасники мітингу до всього іншого згадали про Україну, яка, за їх словами, "потопає в нацистській і фашистській ідеології".