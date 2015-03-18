Генсек Ради Європи застеріг Україну від кумівства

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації програми реформ "План дій для України 2015-2017" за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та іноземних дипломатів.

Ягланд розповів про пріоритети трирічного плану дій, який Рада Європи спільно з українською владою починає втілювати в життя.

За його словами, в першу чергу таким пріоритетом є незалежна судова влада і необхідність пообороти корупцію в судах.

"Уже було вжито важливих кроків - є нові обмеження влади, генерального прокурора, закон про забезпечення права на справедливий суд, а також минулого року було прийнято пакет антикорупційних законів, і я бачу звідси бажання звільнити державні органи від корупції, водночас дотримуючись європейських стандартів", - сказав Ягланд.

Читайте такожЯгланд назвав "безпрецедентним порушенням всіх правил" анексію РФ Криму та її агресію на ДонбасіНа його переконання, українська влада працює з Європейською комісією "За демократію через право" (Венеціанська комісія) над усіма пропозиціями Ради Європи. "Я сподіваюся, що ми побачимо результати цієї співпраці найближчими днями", - сказав генеральний секретар РЄ.

Разом з тим, він заявив, що українська влада повинна зробити більше в цьому напрямку. "Будь-який натяк на кумівство послаблює Україну. Чим менше довіри громадськості, тим менше міжнародної поваги і менше іноземних інвестицій", - сказав Ягланд і закликав владу України пришвидшити реформи.

Зі свого боку, Ягланд запевнив, що Рада Європи продовжуватиме підтримувати Україну. "Ми допоможемо вам впевнитися в тому, що прийняті закони гарантують незалежність судової влади. Що органи суддівського самоврядування будуть належним чином сформовані і матимуть остаточне рішення у питанні призначення суддів і притягнення до відповідальності. Що право різних сторін в судовому процесі повністю поважається, включно з правом кожного громадянина мати свою справу заслуханою незаангажованим судом і протягом належного проміжку часу", - наголосив генеральний секретар РЄ.

Також він сказав, що Рада Європи може допомогти, щоб судді та адвокати були належним чином підготовлені та працювали прозоро.

"Ми допоможемо впевнитися в тому, що будь-які злочини та зловживання, включно з тими, які скоюють представники держави, будуть належним чином розслідувані, а всі зловмисники будуть віддані під суд", - сказав Ягланд.