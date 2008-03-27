Тимошенко знайшла винних у руйнуванні газових домовленостей

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в руйнуванні збалансованих домовленостей України і Росії про поставки газу винні українські «продажні чиновники». Про це прем`єр заявила в інтерв`ю російському тижневику «Аргументы недели».

Зокрема, коментуючи російсько-українські відносини в газовій сфері, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що «це все-таки більше економічне, ніж політичне питання. В рамках СРСР у наших країн була сильна кооперація, економічні взаємозв`язки. З початку 90-х років між Росією і Україною підписувалися цілий ряд довгострокових угод. Вони були покликані дозволити нашим країнам знайти самодостатність в економічному і політичному контекстах з мінімальними втратами. Були підписані договори про статус Чорноморського флоту, про ядерне паливо і багато інших, зокрема про газ. Але чомусь вийшло так, що частина цих договорів, які стосуються російських інтересів, сьогодні продовжують працювати. А газовий договір, який повинен був діяти до 2011 року, з ув`язкою цін на газ і плати за транзит в обумовлених об`ємах по території України, на сьогодні похований. Причому, скажу відверто: у цьому провина не російської сторони».

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, «зрозуміло, кожна країна на переговорах прагне вигадати більше – це нормальна логіка. Переговори між країнами завжди починаються обома сторонами з максимальних заявок і цифр. А закінчуються – взаємно збалансованими. Це добре, коли кожний з учасників залишається трохи незадоволеним. Але що було? Постачальники природного газу до України, у тому числі і російські бізнесмени, приходили з різними пропозиціями до української сторони. А українська сторона, здаючи всі мислимі національні інтереси і скасовуючи згадані довгострокові договори, йшла з цих переговорів з поповненими власними розрахунковими рахунками, а то і просто з валізами грошей».

Тому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, «претензії по руйнуванню раніше досягнутих збалансованих взаємних домовленостей про поставки газу в нашу країну є. Але Україна повинна пред`явити їх перш за все власним продажним чиновникам. Цим питанням я зараз впритул і займаюся. Намагаюся розібратися, на якому етапі, який з наших прем`єр-міністрів все це робив».