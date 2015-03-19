Син Пашинського відмовився розповісти, як він потрапив в "Укроборонпром" і чи служив він в зоні АТО (відео)

Як наголошується в сюжеті "Слідство.інфо", "Укроборонпром" розпочав набір співробітників на керівні посади підприємств з вимогою наявності профільної освіти та відповідним досвідом роботи.

За даними журналістів, у сина нардепа немає ні того, ні іншого: Антон Пашинський працював в компанії Avangardco IPL, яка займається яйцями і яєчною продукцією.

Варто зазначити, що від прямої відповіді на запитання журналістів, звідки він дізнався про вакансію, Пашинський ухилився: "Я не буду цього говорити, так як ця сфера не передбачає розголошення інформації".

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Незважаючи на це, згідно з сюжетом, перед колегами Пашинський-молодший не приховує, що працевлаштуванням в "Спецтехноекспорт" зобов'язаний своєму батьку-нардепу.

У свою чергу народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що Пашинський-молодший заслуговує на посаду в "маленькому" підприємстві, так як був в зоні бойових дій, однак ця інформація не знайшла свого підтвердження ні в словах самого Пашинського-молодшого, ні у словах його батька: нардеп Пашинський, як і його син, відмовилися відповідати на пряме запитання журналістів "чи Був Антон Пашинський в зоні АТО".

Як повідомляв УНІАН, син нардепа Пашинського очолив другий департамент державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства "Спецтехноекспорт" державного концерну "Укроборонпром", яке веде, зокрема, військові контракти України з Північним Суданом на десятки мільйонів доларів.

Народний депутат Сергій Пашинський очолює комітет ВРУ з питань національної безпеки і оборони, а також наглядову раду ДК "Укроборонпром".

"Спецтехноекспорт" - торговий агент в структурі ДК "Укроборонпром", який продає українську техніку на експорт і закуповує за кордоном відсутні в Україні зразки. Значущість і обсяг контрактів "Спецтехноекспорта" зросли пропорційно збільшеним військовим потребам України.