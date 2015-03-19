Україна не використала весь арсенал невійськового спротиву окупації Донбасу - політолог

Про таке в ефірі 5 каналу заявив аналітик ГМ «ОПОРА», політолог Олександр Клюжев.

«Рішення Верховної Ради щодо визнання частини Донецької і Луганської областей окупованими територіями – це початок формування стратегії спротиву не тільки військовим шляхом, але і іншими засобами, які є в України. Росія прекрасно усвідомлює, краще ніж ми з вами, що Україна ще не використала максимальний арсенал невійськових засобів реагування на ситуація, яка склалася на Донбасі", - сказав політолог.

Читайте такожРада визнала частину Донбасу окупованою територієюНа його думку, такими засобами має стати "десепаратизація" Донбасу та економічна боротьба з контрольованими незаконними збройними формуваннями утвореннями.