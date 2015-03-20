У суботу Порошенко зустрінеться з Грібаускайте

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, акредитація представників ЗМІ для участі у протокольній зйомці проводиться 21 березня з 10:00 до 12:30 за тел. (044) 255-65-51 та 255-68-67.

Читайте такожГрібаускайте висловилася за продовження і посилення санкцій проти РФ

Акредитовані фотографи та телеоператори запрошуються з 15:00. Вхід з вул. Інститутська.