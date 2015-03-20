У суботу Порошенко зустрінеться з Грібаускайте
22:42, 20 березня 2015Політика
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У суботу, 21 березня, о 15:30 відбудеться зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте, яка відвідає Україну з робочим візитом.
У суботу Порошенко зустрінеться з Грібаускайте / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як зазначається в повідомленні, акредитація представників ЗМІ для участі у протокольній зйомці проводиться 21 березня з 10:00 до 12:30 за тел. (044) 255-65-51 та 255-68-67.
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Акредитовані фотографи та телеоператори запрошуються з 15:00. Вхід з вул. Інститутська.
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