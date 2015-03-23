Коломойський розповів про реформи, політику і війну на Донбасі

Реформи і децентралізація

гор Коломойський заявляє про необхідність децентралізації влади і більшої фінансової самостійності регіонів.

За його словами, в Україні «реформи йдуть, але йдуть дуже повільно».

При цьому Коломойський підкреслив, що «основне питання» - це децентралізація.

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«Це економічна децентралізація, фінансова децентралізація, бюджетна децентралізація. Це найголовніше. Якщо її не буде, то люди не повірять. І ніякі там коломойські чи ще хтось не врятують ситуацію», - додав він.

Скандал навколо "Укртранснафти"

Відповідаючи на питання про "Укртранснафту", Коломойський відповів, що за скандалом навколо державної компанії стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремеєву.

«Укртранснафта - це кровоносні судини всієї системи. Якщо ці кровоносні судини з якихось причин перестануть працювати, весь комплекс (нафтопереробки в Україні - УНІАН) зупиниться, - сказав Коломойський. - І я знаю тих, хто зацікавлений у тому, щоб вони зупинилися. У нас в нафтопродуктовому бізнесі є така група «Континіум», якою керує, не побоюся цього слова, організована злочинна група, на чолі якої стоїть депутат Єремеєв (Ігор Єремєєв - УНІАН) і який стоїть за всіма цими подіями».

При цьому Коломойський підкреслив, що боротьба групи «Континіум» на ринку носить ознаки картельної змови. «Якщо ви подивитеся на ціни на автозаправних станціях, то ціни на автозаправних станціях групи «Укрнафта», «Укртатнафта», «Синтоза», «Авіас», вони завжди по бензинах на 2-3 гривні коштують дешевше. Ця різниця в ціні завжди зберігалася. І це не дає Єремеєву спокою. Він змовився з усім ринком. Вони підвищують ціни за телефонним дзвінком. Ми ніколи не входили в цю картельну змову. Ми тримаємо свою цінову політику, і вона носить соціальний характер», - підкреслив Коломойський.

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Коломойський підкреслив, що Єремєєв намагається зараз нанести удар по нафтопереробному сегменту. «Щоб зруйнувати нашу систему торгівлі, йому (Єремєєву - УНІАН) треба нанести удар по нафтопереробному підприємству - по Кременчуку, тому що свого заводу у нього (у Єремєєва - УНІАН) немає», - зазначив голова Дніпропетровської ОДА.

Війна на Донбасі

Коломойський вважає, що в Україні всі дуже зациклені на тому, що за всіма подіями на Донбасі стоїть Путін.

«Я не вважаю, що нам треба прогнозувати дії Путіна. У нас є два суб`єкти, які ми не визнаємо - це «ДНР» і «ЛНР», але які відбулися, на превеликий жаль. Вони існують. Мені здається, що ми дуже зациклені на тому, що всім керує Путін, і за всім цим стоїть Путін, і вести переговори треба вести лише з Путіним», - сказв Коломойський.

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Він сказав, що переговори потрібні, незважаючи на те, що вони не вільні у своїх діях, оскільки «над ними стоїть Путін, над кожним з них (мова йде про Захарченка і Плотницького - УНІАН) вартує діяч ФСБ з затвором: і крок вправо, крок вліво вважається втечею».

При цьому Коломойський вважає, що риторика ватажків сепаратистів змінилася.

Участь у політиці

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський «на даному етапі не планує створення власного політичного проекту, розуміючи негативне ставлення до себе у суспільстві.

За його словами, такий проект безперспективним «з причини того, що я все одно в очах суспільства, в очах людей залишаюсь олігархом, великим капіталом, кровопивцею і хабарником, або ще кимось, тобто негативом».

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Коломойський підкреслив, що немає сенсу займатися тим, що свідомо «носить якусь програшну ситуацію».

При цьому він не заперечує, що йому цікава політика