Порошенко похвалив нову форму для ЗСУ: "надзвичайно зручна"

Нова військова форма є надзвичайно зручною, і незабаром її матимуть військовослужбовці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час зустрічі з командирами бригад та батальйонів Збройних сил України у Національному університеті оборони України.

"Сьогодні все, починаючи з харчового і закінчуючи медичним забезпеченням, речове забезпечення (є заслугою волонтерів - УНІАН). Я сьогодні пишаюся тим, що волонтери подарували мені нову форму. Надзвичайно зручна. І коли казали, що її треба випробовувати довгі години, тижні або місяці. Не треба. Треба жити по-іншому. Українські військовослужбовці матимуть цю форму надзвичайно швидко, вона значно краща від будь-яких іноземних аналогів", - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня міністр оброни Степан Полторак заявив, що Міністерство оборони України почало випробування експериментальних зразків нової форми для військовослужбовців Збройних сил, пошитої зі спеціальної тканини українського виробництва.

Про це Полторак сказав під зустрічі з представниками «волонтерського десанту», що відбулася в Адміністрації президента. Порошенку на зустрічі подарували комплект цієї форми.

«На сьогодні є експериментальне носіння нової форми одягу. Вона дуже зручна, матеріал, до складу якого входить льон, відповідає всім нормам НАТО, і, найголовніше, він на 30% дешевше, ніж той, що ми купували торік, і він українського виробництва», - сказав міністр.

Своєю чергою волонтери повідомили главі держави, що на розробку нового зразка форменого одягу за їхньої участі знадобилося півдня.