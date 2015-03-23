Нова форма українських патрульних буде схожа на форму поліції Нью-Йорка

Форма для одного патрульного поліцейського коштуватиме близько $700. Про це сьогодні повідомила перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе під час відвідування занять тих, хто пройшов конкурсний відбір до нової патрульної служби, передає кореспондент LB.ua.

«У комплект одягу для поліцейських буде входити дві сорочки, двоє пар штанів, різні головні убори, куртка на всі сезони і черевики. Цей комплект обійдеться в $700. Хочу навести приклад. Коли МВС купувало форму для міліціонерів в останній раз - два роки тому - один комплект обійшовся в $1400», - заявила Згуладзе.

«Візуально форма буде схожа на форму поліції Нью-Йорка. Візуальне сприйняття дуже важливе, оскільки людина має пишатися тією формою, яку вона носить і відчувати себе впевнено», - додала Згуладзе.

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За її словами, матеріал форми - дуже якісний. «Матеріал - тактичний. Він швидко миється, швидко сушиться. У ньому ніколи не жарко, ніколи не холодно. В ньому легко наздоганяти злочинців і затримувати їх...», - сказала Згуладзе.

Нагадаємо, МВС отримало 33 тисячі заявок у нову патрульну службу Києва, яка замінить ДАІ.