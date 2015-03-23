Порошенко запевнив, що контролює надання підтримки демобілізованим учасникам АТО

Як повідомляє прес-служба президента України, про це Порошенко сказав в інтерв’ю одного з телеканалів.

«Українські герої, які цілий рік провели на фронті, мають повернутися до мирного життя і навчитися мирно жити. Це величезна психологічна перебудова, і ми їм маємо допомогти», заявив президент.

Він зазначив, що перед тими, хто повертається до мирного життя, постає чимало питань – відновлення на роботі чи пошук нової, лікування та реабілітація. «Саме тому я провів нараду за участю прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, міністрів, голів ОДА, де були поставлені абсолютно чіткі завдання – починаючи від процедури видачі свідоцтва учасника АТО, завершуючи прийняттям рішень щодо звільнення чи надання пільг у сплаті комунальних послуг», – сказав президент.

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Для потреб лікування та реабілітації воїнів було ухвалене рішення про передачу у тимчасове користування профспілкових оздоровчих закладів Міністерству оборони. Президент повідомив, що відповідний законопроект вже подано на розгляд парламенту.

Президент також зауважив, що проведення демобілізації стало можливим завдяки проведенню чергової хвилі мобілізації. Глава держави відзначив зміну підходу до проведення мобілізації та підготовки українських воїнів до служби у зоні бойових дій – тепер вони проходять навчання у спеціалізованих центрах, отримують необхідне обмундирування, засоби захисту.

З числа демобілізованих військових формуватиметься перша черга військового резерву України. "Всі, хто мають бойовий досвід, добре проявив себе в боях, є справжнім патріотом України, зараховується до першої черги військового резерву", – сказав Порошенко. Відповідний законопроект вже поданий до Верховної Ради.

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За словами президента, такий крок необхідний для посилення обороноздатності України, яка, попри неухильне виконання Мінських домовленостей, прагнення мирного врегулювання ситуації, має бути готовою до будь-якого розвитку подій. "Якщо зараз проти України будуть розгорнуті повномасштабні бойові дії, маємо бути до цього готові. Тоді за години у війська повернуться українські герої, займуть визначену позицію в лінії оборони, і ми дуже швидко наростимо підрозділи на лінії оборони вдвічі. Нам є і буде кому захищати Батьківщину", – заявив глава держави.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко дозволив зараховувати військову службу до робочого стажу.