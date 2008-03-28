Тимошенко обіцяє пенсіонерам «абсолютно нову пенсію» з 1 квітня

Уряд прийняв рішення про підвищення пенсій до прожиткового мінімуму з 1 квітня 2008 р. (тих пенсій, які не досягали цього рівня, – УНІАН). Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі телеканалу «1+1».

Вона підкреслила, що відповідна постанова була прийнята урядом 26 березня.

«Вони (пенсіонери) вже в квітні отримають абсолютно нову пенсію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем`єр повідомила, що при внесенні змін до бюджету-2008 уряд планує підняти рівень прожиткового мінімуму.

Довідка УНІАН. Державним бюджетом України на 2008 рік із 1 січня прожитковий мінімум на одну людину встановлено на рівні 592 грн. на місяць, мінімальна зарплата – 515 грн. При цьому документом передбачається збільшення розміру прожиткового мінімуму з 1 квітня до 605 грн., із 1 липня – 607 грн., із 1 жовтня – 626 грн.; для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей до 6 років: із 1 січня – 526 грн., із 1 квітня – 538 грн., із 1 липня 540 грн., із 1 жовтня 557 грн.; працездатних осіб: із 1 січня – 633 грн., із 1 квітня – 647 грн., із 1 липня – 649 грн., із 1 жовтня – 669 грн.; для осіб, які втратили працездатність: із 1 січня – 470 грн., із 1 квітня – 481 грн., із 1 липня - 482 грн., із 1 жовтня – 498 грн.