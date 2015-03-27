Яценюка допитають у справі про розкрадання чиновниками грошей - генпрокурор

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін.

"Ми внесли в ЄРДР кримінальне провадження за фактами зловживань посадовцями Кабінету міністрів України, що призвело до тяжких наслідків - мається на увазі, що було дуже багато вкрадено цих коштів", - сказав генпрокурор.

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За словами Шокіна, Яценюк готовий давати свідчення у справі про зловживання чиновниками уряду.

"Я розмовляв з цього питання з паном Яценюком. Він погодився давати будь-які свідчення з цих питань, наводити свої доводи. Сподіваюся, що будемо плідно з ним співпрацювати - з'ясовувати всі нюанси цих питань", - зазначив він.