Тимошенко заявила, що в Україні практично усім володіють 4 людини

Із керівництва Антимонопольного комітету України прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО може працювати лише з однією людиною – першим заступником голови АМК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора увечері в ефірі телеканалу «1+1», не назвавши конкретну людину (УНІАН: у структурі АМК два перші заступники голови – Юрій КРАВЧЕНКО і Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО).

Вона зазначила, що на сьогоднішній день АМК «відсутній як клас».

«Я серед керівництва АМК, яке ще працює від старої влади, знайшла одну людину – першого заступника комітету, з яким ми зараз почали працювати, і він починає буквально займатися справами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і наголосила на необхідності якнайшвидше призначити нове керівництво АМК.

«У нас у кожному напрямі монополія», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в країні працює 4-5 могутніх мереж продуктових супермаркетів, нафтопереробними заводами в Україні володіє 3-4 особи, металургійними підприємствами - 3-4 особи, і їм «нічого не варто» домовитися про закриття заправок або підвищення цін на продукти.

«А звідки з`явилася ця монополія?.. Так тому, що Леонід Данилович (КУЧМА - УНІАН) біля себе більш як 4-х людей не мав, і він дивився і через день комусь щось давав. Тому у нас 4 людини і володіють практично всім, що є в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.