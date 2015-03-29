Яценюк обіцяє зарплату в 30 тисяч гривень слідчим, які воюватимуть з корупційною мафією

Про це Яценюк заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV, передає Українська правда.

За його словами, неможливо боротися з корупцією, коли у слідчих зарплати – 2300 гривень.

"Слідчим, які розслідують особливо важливі справи, ставимо зараз дуже високі зарплати", - зазначив Яценюк.

Читайте такожБоротьба з корупцією в Україні має розпочатися з силовиків, вважає Турчинов

Відповідаючи на питання, про який порядок цифр йдеться, Яценюк зазначив: "Аваков (глава МВС Арсен Аваков) запропонував платити слідчим 30 тис. гривень на кожного слідчого".

"Я знайшов 30 тисяч для кожного слідчого, який буде реально воювати з корупційною мафією України", - зазначив глава уряду.

При цьому він підкреслив: "Не можемо зразу всім дати. Це виключно тим слідчим, які будуть розслідувати найбільш важливі справи".

Читайте такожЯценюк доручив Авакову за три місяці «викорінити корупцію в податковій і на митниці»

"Це не може бути одноразове шоу, це послідовна робота, від дня до дня", - додав Яценюк, говорячи про затримання та арешт екс-глави ДержНС Сергія Бочковського та його заступника на засіданні уряду 25 березня в прямому ефірі.

"Я знав про це. Це був знак. І попередження. І якщо би не прямий ефір, думаю, суд би їх вже випустив", - додав Яценюк.