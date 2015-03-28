Адвокат незадоволений арештом Бочковського та великою сумою застави

Сторона захисту екс-голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського незадоволений ухвалою Печерського районного суду й оскаржуватиме її в апеляційному порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні по завершенню судового засідання Печерського районного суду Києва повідомив адвокат Бочковського Ігор Федоренко.

“Я рішенням суду не задоволений, підстав арештовувати не було... достатньо було обрати запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. Тому будемо оскаржувати в апеляційному порядку”, - сказав Федоренко.

Також він зазначив, що на його думку, суд визначив необгрунтовану суму внесення застави, яка є альтернативою арешту в сумі 1 млн 185 тис. гривень.

Відповідаючи на запитання, чи внесуть родичі таку суму, Федоренко сказав: «Я думаю, я переговорив з родичами, що вони будуть робити все необхідне, щоб зібрати кошти. Поки таких коштів немає, а людину треба звільняти з-під варти”.

Водночас адвокат наголосив, що покази, які надали слідству свідки, - “це лише слова”, жодного документу, в якому підтверджується, що якісь кошти пішли не за призначенням, немає, реальної доказової бази вони (слідчі) не мають.

За словами Федоренка, до внесення визначеної судом суми застави його підзахисний перебуватиме у київському слідчому ізоляторі.

Як повідомляв УНІАН, Бочковському та його заступнику Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.

Читайте такожТроє голів ДержНС в областях підтвердили факт вимагання коштів - АваковРазом із тим 27 березня Печерський районний суд Києва прийняв рішення повернути МВС клопотання про арешт Бочковського у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.

Також 27 березня Печерський суд повернув МВС клопотання про арешт Стоєцького у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення злочину.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клопотання про арешт Бочковського було відкликано із суду в зв'язку з необхідністю доповнити матеріали додатковими статтями обвинувачення.

Сьогодні, 28 березня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Бочковському у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 184 тисячі гривень.