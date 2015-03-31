Російського політолога з "Всеукраїнського батальйонного братства" видворили з України

Про це на сторінці у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«… В ході реалізації контррозвідувальних заходів було отримано інформацію про проведення на території нашої держави діяльності на шкоду національній безпеці України громадянином РФ Морозовим Олександром Вікторовичем (27.03.1964 р.н., уродженець Москви, політолог, член правління та координаційної ради громадської організації «Всеукраїнське батальйонне братство»)», - зазначив Лубківський.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Адміністрацію президента пікетували представники організації “Всеукраїнське батальйонне братство”, які вимагали ввести воєнний стан і змінити керівництво силового блоку країни. Також вони спробували пройти в будівлю АП.

Особливо детально «штурм» Адміністрації президента висвітлювали російські ЗМІ.

Наступного дня народні депутати - командири батальйонів заявили, що не мають жодного стосунку до "Всеукраїнського батальйонного братства".

Пізніше голова СБУ Валентин Наливайченко заявив про затримання офіцера Генерального штабу Збройних сил та терориста “Донецької народної республіки”, які 3 лютого під будівлею Адміністрації президента організували акцію протесту так званих представників добровольчих батальйонів.