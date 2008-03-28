Яценюк про Польшу, НАТО і декларації

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що українсько-польські відносини мають стати зразком того, як повинні жити та співпрацювати сусіди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з головою Ради міністрів Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ.

А.ЯЦЕНЮК високо оцінив результати першого офіційного візиту Д.ТУСКА в Україну, підсумком якого стало підписання п’яти угод між Україною і Польщею.

Торкаючись питання проведення саміту НАТО 4 квітня 2008 року, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «Бухарестський саміт – це не тільки питання України, це – геополітичне питання».

Д.ТУСК висловив думку, що Україна має «використовувати кожну можливість для формування світової думки», для «переконання політиків в одностайності намірів» всередині країни щодо вступу до Альянсу.

Говорячи про двосторонню співпрацю в економічній сфері, голова ВР наголосив на необхідності підтримки домовленостей, досягнутих на політичному рівні, з боку бізнес-кіл. «Інакше це одні декларації», - підкреслив він. У цьому контексті сторони обговорили низку питань співпраці у сфері постачання енергоносіїв.

Сторони також обмінялися думками щодо найважливіших політичних процесів у кожній з країн, торкнулися питань співпраці у галузі реформування місцевої влади. А.ЯЦЕНЮК висловив думку щодо корисності польського досвіду у запровадженні відповідних реформ.