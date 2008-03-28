Тимошенко про місцеву владу і референдум

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за спрощення процедури проведення референдуму щодо оголошення дострокових виборів місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції, присвяченій 100 дням діяльності уряду.

«Необхідно спростити процедуру проведення референдуму громадою щодо оголошення дострокових виборів або усунення мера від влади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що, згідно з чинним законодавством, дозвіл на проведення референдуму і дострокових виборів мера видає сам мер. «Як так може бути побудоване законодавство?» – запитала прем’єр-міністр. «Потрібно... дати можливість громадам позбавлятися тих керівників, які були обрані, але обрані помилково, - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також вкотре наголосила на необхідності ухвалити закон про вибори міських голів у два тури. «Коли сьогодні у нас один тур, то іноді перемагають ті мери, які отримали від 5 до 10% підтримки громади», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.