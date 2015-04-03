За проведення реформ відповідають всі міністри і партії, які їх делегували до уряду - Сюмар

Про це заявила заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар у четвер в ефірі телеканалу «1+1».

«Кабінет міністрів – це колегіальний орган, і всі рішення там приймаються більшістю міністрів. Від «Народного фронту» там немає більшості міністрів - є Прем'єр-міністр і троє міністрів», - сказала вона.

«Там є міністр юстиції Павло Петренко, який робить багато позитивних речей. Це і люстрація, і дії, які спрямовані на відкритість органів влади тощо», - зазначила представник «Народного фронту».

«Арсен Аваков, який розпочав боротьбу з корупцією і забрав справу Бочковського з Генпрокуратури, бо вона там вмерти могла. Саме міліція взяла на себе відповідальність доводити її до кінця. І міністр культури В’ячеслав Кириленко - пакет по декомунізації є дуже важливим», - сказала народний депутат.

За словами Вікторії Сюмар, всі інші міністри - це квота політичних сил, які входять до коаліції, і саме ті, хто їх делегував до Уряду, мають нести відповідальність за своїх представників і за їхню роботу на цих посадах.