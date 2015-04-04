Яценюк хоче збільшити розмір застави за корупційні злочини

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час виїзного засідання уряду в Національній академії внутрішніх справ.

“Третє питання, яке сьогодні буде розглядати уряд, це внесення змін до кримінально-процесуального законодавства з тією метою, щоб корупціонери, які витягнули з державної кишені сотні мільйонів гривень, не виходили під заставу. Уряд буде пропонувати парламенту перше - розглянути питання про підвищення розміру застави, а саме - десятикратний розмір застави від обсягу збитків, які нанесені державі. А по окремих категоріях злочинів застави взагалі не буде”, - сказав Яценюк.