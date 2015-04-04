Наливайченко: якщо Симоненко не прийде на допит, то його туди приведуть

Голова СБУ Валентин Наливайченко наголошує, що в понеділок, 6 квітня, лідер КПУ Петро Симоненко має прийти на допит в СБУ, а якщо не прийде, до нього застосують привід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у навчальному центрі Національної гвардії.

“У понеділок він буде допитаний. Якщо він не з'явиться, то буде доставлений на допит у понеділок”, - сказав Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня прес-секретар СБУ Олена Гітлянська поінформувала, що Служба безпеки України викликає Симоненка 2 квітня на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді Комуністичної партії РФ у Москві. "При цьому досліджуються його публічні виступи та коментарі російським телеканалам, зокрема "Росії-2" 28 березня, щодо наявності в його словах закликів до скоєння злочинів проти основ національної безпеки України", - сказала Гітлянська.

Читайте такожСимоненко погодився з'явитися 6 квітня на допит до СБУ2 квітня Гітлянська повідомила, що допит Симоненка не відбудеться через те, що він не отримав повістку і всіляко уникає спілкування із співробітниками служби.

Того ж дня начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк заявив, що Симоненко погодився прийти на допит в СБУ в понеділок, 6 квітня, на 10.00.