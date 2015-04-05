Дещиця: Україна не поступиться Кримом і Донбасом для якихось компромісів з Росією

Про це Дещиця заявив в інтерв'ю польському виданню «Gazeta Wyborcza», повідомляє Крим.Реалії.

«Крим як українська територія є окупованою Росією. Вважаємо Росію агресором. Ми не розглядаємо віддачу Донбасу і Криму як компромісне рішення. Ми хочемо відновити повний контроль над територією і контроль над кордонами», - сказав Дещиця.

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За його словами, російський президент «непередбачуваний», тому Україна готується до того, що Росія буде продовжувати свій наступ на Україну.

Посол також зазначив, що Німеччина і Франція є відповідальними за домовленості, які були досягнуті в Мінську 12 лютого, і якщо ці домовленості і надалі будуть порушуватися, Україна вимагатиме розширення санкцій проти Росії.