Дещиця: Україна не поступиться Кримом і Донбасом для якихось компромісів з Росією
Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляє, що Київ не поступиться своїми територіями - Кримом і Донбасом для якихось компромісів з Росією.
Про це Дещиця заявив в інтерв'ю польському виданню «Gazeta Wyborcza», повідомляє Крим.Реалії.
«Крим як українська територія є окупованою Росією. Вважаємо Росію агресором. Ми не розглядаємо віддачу Донбасу і Криму як компромісне рішення. Ми хочемо відновити повний контроль над територією і контроль над кордонами», - сказав Дещиця.
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За його словами, російський президент «непередбачуваний», тому Україна готується до того, що Росія буде продовжувати свій наступ на Україну.
Посол також зазначив, що Німеччина і Франція є відповідальними за домовленості, які були досягнуті в Мінську 12 лютого, і якщо ці домовленості і надалі будуть порушуватися, Україна вимагатиме розширення санкцій проти Росії.