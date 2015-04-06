МЗС нагадав про різницю між висловами "забирайтеся з Донбасу" і "забирайте Донбас"

12:06, 06 квітня 2015
Політика
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Український МЗС прокоментував інформацію, поширену російськими ЗМІ про нібито заяву Путіна щодо пропозиції від Порошенка "забрати Донбас".

В МЗС прокоментували політичні фантазії Путіна / Фото: Facebook МЗС

"Забирайтеся з Донбасу" не означає "забирайте Донбас", а зовсім навіть навпаки", - написав у Твіттер речник українського міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.

Раніше російський Forbes з посиланням на обізнані джерела повідомив, що Путін на закритій публічній зустрічі заявив про начебто заяву Порошенка з пропозицією віддати Донбас Росії.

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