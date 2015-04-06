Віряни з Санкт-Петербурга попросили в України пробачення за розв'язану Росією війну

Ролик зі зверненням опублікований на відеохостингу youtube.

"Ми, православні християни Петербурга, парафіяни різних храмів, звертаємося до вас зі словами миру і братолюбства", - йдеться на початку звернення.

Окремо активісти уточнили, що говорять не від імені всієї РПЦ, а тільки частини православних християн Петербурга.

Читайте такожГрузинські студенти записали відеозвернення на підтримку України"Ми проти цієї ганебної війни. Ми поважаємо вашу країну та її кордони. Ми поважаємо вашу культуру, вашу мову, історію, яка частково одна з нами, але в чомусь інша", - сказано у зверненні.

"Починаючи великий піст, ми просили один в одного прощення, зараз ми просимо пробачення у вас за те, що допустили війну і страждання населення вашої країни", - кажуть автори звернення.

Примітка. Зняті в ролику люди мають "живі" профілі в соцмережах, згідно з якими вони дійсно жителі Петербурга і парафіяни православної церкви.