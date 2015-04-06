Яценюк: Росія не має права диктувати Україні, якою має бути її Конституція

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що ні Москва, ні будь-хто інший не має права диктувати Україні, якою має бути її Конституція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час першого засідання Конституційної комісії.

«Ми повинні написати статут нової України, побудований за європейським взірцем. Конституційній комісії вирішувати, як писати цей статут і що у ньому повинно бути. Але дуже важливо, що нова українська Конституція повинна бути написана, в першу чергу, народом України. І позиція президента щодо проведення референдуму є відповіддю на питання, хто буде писати Конституцію», - наголосив Яценюк.

Читайте такожЯценюк хоче провести референдум для затвердження нової Конституції

Він підкреслив, що ніхто ззовні не має права втручатися і диктувати, якою має бути Конституція в Україні.

«Конституцію буде писати український президент, українська Конституційна комісія, український парламент, який потребує стійкої конституційної більшості - більше 300 голосів, для того, щоб проголосувати за цю Конституцію, а також український народ. Ні Москва, ні будь-хто інший не матиме права розповідати нам, якою у нас повинна бути Конституція. Це наша країна і наша Конституція», - заявив Яценюк.

Він також зауважив, що у новій Конституції мають бути відображені інтереси всієї країни. «Якщо ми говоримо про наш діалог зі сходом, то цей діалог виключно з законно обраними представниками сходу країни, а не з російськими бандитами та терористами. І в рамках Мінських домовленостей ми очікуємо виконання Росією цих домовленостей і проведення чесних і прозорих місцевих виборів, які відповідають стандартам ОБСЄ для того, щоб інклюзивний діалог підготовки змін до Конституції обов’язково залучав представників всієї країни», - резюмував глава уряду.