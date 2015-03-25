Венеціанська комісія: в України немає альтернативи проведенню реформи Конституції цього року

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він заявив на Конгресі місцевої та регіональної влади у Страсбурзі.

”Я стурбований тим, що конституційна реформа виглядає дуже повільною, зокрема, у зв`язку з нагальною необхідністю вирішити конституційні аспекти децентралізації”, - сказав він.

Букіккіо нагадав, що президент України створив Конституційну комісію з підготовки поправок до Конституції, які повинні бути представлені у Верховній Раді. ”Венеціанська комісія буде представлена в цій комісії в якості спостерігача. Але ця Комісія ще не почала свою роботу”, - констатував він.

Президент ВК наголосив, що це викликає занепокоєння, оскільки Конституція України не може бути швидко змінена.

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”Після того, як Конституційна комісія завершить свою роботу, запропоновані поправки повинні бути обговорені у Верховній Раді і направлені до Конституційного Суду для розгляду. Після думки суду будь-які поправки повинні бути ухвалені на двох різних сесіях Верховної Ради. Це означає, що поправки можуть вступити в силу вже в цьому році тільки тоді, якщо текст поправок буде схвалений у першому читанні ще до літніх канікул”, - пояснив Букіккіо.

Він особливо наголосив на важливості того, щоб конституційні поправки, особливо щодо децентралізації, вступили в силу в цьому році. ”Одна з причин полягає в тому, що в жовтні відбудуться місцеві вибори. Під час голосування виборці повинні знати, які органи вони обирають та якими є повноваження цих органів”, - аргументував президент ВК.

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Крім того, на думку Букіккіо, внесення змін до Конституції у цьому відношенні також надішле політичний сигнал, що Україна ”готова децентралізуватися”. ”Це підвищить довіру до реформ і надішле чіткий сигнал, що українська влада виконує свої обіцянки, дані українському народу минулого року”, - наголосив він.

Також президент ВК зауважив, що і в Мінських домовленостях Україна взяла на себе чіткі зобов`язання здійснити в цьому році конституційну реформу, яка запроваджує децентралізацію, включаючи вказівку на специфіку окремих районів Донецької і Луганської областей. ”Тому Україна не має вибору, окрім як проводити реформи цього року”, - підсумував Букіккіо.