Порошенко закликав Конституційну комісію гарантувати захист прав кримських татар
18:12, 06 квітня 2015Політика
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Порошенко звернувся до комісії з пропозицією гарантувати захист прав кримських татар як корінного народу України.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко звернувся до Конституційної комісії з пропозицією гарантувати захист прав кримськотатарського народу.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.
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Під час першого засідання новоствореної Конституційної комісії, говорячи про необхідність удосконалення конституційного забезпечення прав та свобод громадян, Порошенко звернувся до комісії з пропозицією гарантувати захист прав кримських татар як корінного народу України, збереження і розвиток його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.
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