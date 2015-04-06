Порошенко закликав Конституційну комісію гарантувати захист прав кримських татар

Президент України Петро Порошенко звернувся до Конституційної комісії з пропозицією гарантувати захист прав кримськотатарського народу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.

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Під час першого засідання новоствореної Конституційної комісії, говорячи про необхідність удосконалення конституційного забезпечення прав та свобод громадян, Порошенко звернувся до комісії з пропозицією гарантувати захист прав кримських татар як корінного народу України, збереження і розвиток його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.